Минсельхоз выступил против акцизов на соленые огурцы и квашеную капусту

Минсельхоз раскритиковал полученный на согласование проект Минздрава по стратегии формирования здорового образа жизни, где предлагается ввести в России акциз на "сладкие напитки" и продукты с избыточным содержанием соли.

В министерстве считают, что "проект стратегии требует существенной доработки". Как пишут "Известия", об этом сказано в письме замглавы Минсельхоза Ивана Лебедева в Минздрав.

В отзыве Минсельхоза отмечено, что при обсуждении подобных вопросов следует учитывать традиции потребления продуктов питания в России. Речь идет о квашеной капусте, соленых огурцах, помидорах, хлебобулочных изделиях, квасе и так далее. Плюс к этому, подчеркивается в документе, фактические объемы производства напитков, овощной консервированной продукции, хлебобулочных изделий в последние годы снижаются. "Введение акциза на предложенные Минздравом товары будет способствовать созданию неравных конкурентных условий", - говорится в письме Минсельхоза. В частности, это может привести к закрытию российских предприятий и ввозу аналогичных товаров из других стран Евразийского экономического союза, в которых акциз на такие продукты отсутствует.

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения появился в 2017 году. Как сообщалось на сайте правительства, его цель - к 2025 году увеличить долю россиян, приверженных здоровому образу жизни, с 36% до 60%. Реализация проекта продлится до 2025 года включительно.