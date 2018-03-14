Почти половина югорчан получила единовременную выплату в честь Десятилетия детства

Единовременную выплату, приуроченную к 25-летию конституции страны и к объявленному президентом РФ Десятилетию детства получили 245 тыс. 800 югорчан, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Ежедневно в марте выплату получают 4 тыс. 300 югорчан. За два месяца текущего года доля граждан, обеспеченных выплатой, составила 48%. Всего получателями государственной поддержки, исходя из данных государственной статистики о числе рождений, станут порядка 515 тыс. семей и молодых людей.

Напомним, размер выплаты составляет 5 тыс. руб. Претендовать на нее могут граждане, родившиеся в Югре с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года и имеющие здесь постоянное место жительства.

"Нужно отметить, что это самая масштабная и беспрецедентная выплата в истории Югры - она предоставляется гражданам независимо от социального статуса и критериев нуждаемости - как поощрение за то, что ты родился в этом регионе, и связал с ним свою судьбу", - отметила директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко.

В беззаявительном порядке единовременную выплату получают югорчане, состоящие на учете в органах социальной защиты населения. На сегодняшний день 135 тыс. 400 человек, относящихся в данной категории, выплату получили. Остальным гражданам, имеющим право на такую поддержку, необходимо подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг с указанием сведений о факте рождения и месте жительства на территории Югры.