Под проектируемым сурьмяным заводом в Асбесте нашли источник питьевой воды

Свердловский областной суд продолжил рассмотрение иска ООО "Гросс" (принадлежит "Национальной сурьмяной компании") к думе Асбеста из-за изменения правил землепользования и застройки городской территории, которые не позволяют возвести завод по производству триоксида сурьмы на участке, находящимся в собственности компании. Во время процесса представители ответчика выразили недовольство тем, что отзыв и документы о сделках "Гросса" и НСК были получены в последний момент, новой информацией стало письмо из Минприроды о нахождении источника питьевой воды на "спорной" территории, передает корреспондент Накануне.RU.

Если переноса предыдущего заседания просил представитель истца, то сегодня аналогичное ходатайство заявили ответчики. Юрист думы Асбеста Евгений Осинцев просил о переносе слушаний из-за того, что отзыв сурьмяной компании, привлеченной к суду в качестве заинтересованного лица, стороны получили за пару минут до заседания.

"Суд обязал НСК сделать это заблаговременно, позавчера материалов не было. Перед началом заседания нам дали отзыв, он ссылается на 14 документов, которых у нас нет", - сказал юрист гордумы. И отметил, что НСК как минимум злоупотребляет своими процессуальными правами и препятствует рассмотрению дела.

В канцелярию отзыв с приложениями поступил 6 марта, копии высланы и в думу по электронной почте, ответила юрист сурьмяной компании Наталья Рязанова. Судья предложил ответчику ознакомиться с приложениями во время пятиминутного перерыва, но после беглого просмотра вопросов стало еще больше.

Оказалось, что суду представлены только выдержки из документов. Так, из 50-страничного отчета об основаниях приобретения НСК компании "Гросс" представлено порядка пяти страниц; доклад о предоставлении доли в уставном капитале составлен на 13 страницах, из которых суду предоставлены только четыре. Аналогичная ситуация с договорами купли-продажи. Вторая претензия юристов - в суд поступили только заверенные копии, закон требует предоставлять оригиналы для сличения.

"Рассказы о коммерческой тайне - голословные утверждения. Режим коммерческой тайны определяется документами. Мы ни со стороны НСК, ни со стороны "Гросс" не увидели документов, подтверждающих, что какие-либо документы защищены режимом",- заметил Осинцев.

Оригиналы всех документов, за исключением ДКП, юристы "Гросса" и НСК принесли с собой. Суд, дабы не откладывать процесс, дал сторонам полчаса на ознакомление с ними. Юристы за полчаса успели лишь сфотографировать документы, но отказались от ходатайства об отложении слушаний.

"Дочка" сурьмяной компании к моменту сегодняшнего судебного заседания уточнила свои исковые требования. Она решила оспаривать не новую редакцию ПЗЗ, принятую в июне 2017 г., а лишь ту часть правил, которая касается участка, находящегося в собственности "Гросса". Компания несогласна с разделением функциональной зоны на производственную зону П-1 (предназначена для размещения объектов промышленного, производственного и складского назначения, объектов инженерной инфраструктуры I класса опасности) и П-2* (для размещения объектов промышленного, производственного и складского назначения, объектов инженерной инфраструктуры II класса опасности). При внесении поправок в последнюю зону попал участок, на котором должен был располагаться сурьмяной завод - инвестпроект НСК, запустить который компания уже пыталась в Дегтярске. В новой редакции из зоны П-2 исключены ранее разрешенные виды использования земельного участка, в том числе тяжелая промышленность. Вместе с тем генплан, который, как утверждают представители "Гросса" выше по значимости, чем ПЗЗ, предусматривает сохранение предприятий, находящихся в зоне П-1, другого зонирования он не вводит - это одно из оснований для оспаривания ПЗЗ, принятых гордумой.

Юристы "Гросса" и НСК также указали на нарушения при проведении публичных слушаний по проекту поправок в правила: сам проект не был опубликован в "Асбестовском рабочем", как того требует закон, а оповещение о проведении публичных слушаний администрация разместила в "Муниципальном вестнике", который не имеет статус СМИ и выходит тиражом в 300 экземпляров. Причем, по заявлению юристов, собственника участка о планах по изменению вида разрешенного использования никто не уведомил. Вместе с тем на нем работает действующее предприятие - "Уральский завод резервуарного оборудования", его руководство направило в суд свою позицию, арендатор указывает на то, что изменение зоны блокирует планы по реконструкции производственных площадей.

"На момент принятия ПЗЗ участок исторически сложился в зоне П-1. Мы считаем, что при подготовке поправок разработчики не отразили, что участок имеет действующее предприятие. Если бы было просто разделение на П-1 и П-2 без изменения видов разрешенного использования, то мы бы не обратились в суд. Сейчас в этой зоне можно размещать только предприятия пищевой, фармацевтической промышленности, но мы не можем и этого сделать, потому что это запрещает санитарная зона "Ураласбеста", - выступила Рязанова.

Основной спор во время суда развязался именно вокруг инвестпроекта НСК - строительства сурьмяного завода. Представители "Гросса" напрямую обвинили администрацию и думу в том, что поправки в ПЗЗ приняты специально для недопущения строительства предприятия.

Юрист сообщила, что компания начала диалог с властями еще на этапе подготовки сделки с НСК, были планы по вхождению в территорию опережающего развития. Но с конца февраля 2017 г. "администрация ушла в несознанку".

По словам Рязановой, до 22 июня компанию никто не уведомил о том, что правила меняются. Из-за этого истец обязан приостановить реализацию проекта и несет убытки. Этот довод попытались оспорить юристы думы, тем более, что конкретную сумму убытков юристы противной стороны так и не озвучили.

"Нет документов, что "Гросс" понесло убытки из-за изменений ПЗЗ. Везде фигурирует НСК - это иное лицо, которое взяло на себя обязательства на свой страх и риск. То же можно сказать и о деятельности УЗРО- на мои вопросы, связанные с тем, как на арендатора повлияли изменения я ПЗЗ, не было ответа", - выступил представитель гордумы.

Проект для Асбеста повторяет производство, которое должно было появиться в Дегтярске, в связи с этим, по словам юриста, больших затрат на его разработку не потребовалось бы.

Юристов администрации Асбеста заинтересовало письмо Минприроды, оно было в папках документов, предоставленных "Гросс" непосредственно на самом заседании. Новой информацией для местных чиновников стал тот факт, что на территории, где планировалось строить сурьмяной завод, находится скважина с питьевой водой.

"В этой скважине производится водозабор и установлена санитарно-защитная зона. Мы узнаем об этом сегодня", - заявил на заседании Осинцев. Начальник юридического отдела администрации Асбеста Андрей Бубнов поинтересовался, как были учтены подземные водоисточники в проекте.

"При подготовке санитарно-защитной зоны была запрошена информация о том, имеются ли в границах участка источники питьевой воды. Мы получили информацию из Минприроды и она была учтена в проекте", - ответила юрист "Гросс".

На вопрос о том, было ли компании известно о том, как к проекту сурьмяного завода относится население, юрист лишь заметила, что 12 тыс. подписей жителей, собранных против строительства завода, "не имеют отношения к делу".

На заседание суда, помимо юристов администрации и думы Асбеста, приехал спикер представительного органа Андрей Самарин. Он заступился за жителей и депутатов, которых обвиняют в принятии неправомочного решения. Самарин отметил, что проект ПЗЗ проверяла прокуратура Асбеста. Несоответствий законодательству найдено не было. Более того, дума нового созыва рассмотрела документ, принятый предшественниками, и полностью его поддержала.

"Истец заявлял, что 900 человек - это не так много для Асбеста. Если сопоставить население города с количеством жителей в Москве, это почти 300-тысячный митинг. И те 12 тыс. подписей, которые были собраны, нельзя не учитывать. Истец в одном месте, когда говорит о непонятном черно-белом плане застройки, беспокоится об информировании жителей, а здесь мнением населения пренебрегает",- сказал Самарин.

Блок вопросов и ответов затянулся и суд объявил перерыв, на этой неделе состоятся прения сторон и, вероятно, заседание будет заключительным. Заметим, теоретически ПЗЗ, если их не удастся отменить по суду, не ставят крест на работе существующих производств арендаторов участка "Гросса", ни даже на проекте сурьмяного завода. Градостроительный кодекс позволяет использовать земельные участки или объекты капитального строительства, даже если их параметры не соответствуют градостроительному регламенту, отметил в ходе заседания Бубнов. Новые правила будут применяться в случае реконструкции объектов. Для того, чтобы получить разрешение на НСК, нужно пройти через сложную процедуру: компания должна сама выйти с предложением по изменению ПЗЗ и генплана, затем провести решение через общественные слушания и думу. Учитывая царящие в Асбесте настроения, шансов на положительное решение вопроса при этом сценарии не остается.