Ушло в суд дело об убийстве браконьерами белого медведя на ямальском острове Велькицкого

В Тазовском районе ушло в суд дело об убийстве белого медведя на необитаемом острове Велькицкого, сообщили Накануне.RU в пресс-слуде прокуратуры Ямала.

В апреле 2017 г. специалисты Русского географического общества, участники экспедиции "Из Оби в Енисей", в заброшенном здании метеостанции на острове Вилькицкого нашли шкуру взрослого самца краснокнижного белого медведя. Прибыв в Гыду, они передали информацию сотрудникам полиции.

Они вместе с инспекторами Гыданского природного заповедника выехали на место. Там был найден житель Гыды, у которого незаконно находилось охотничье оружие, боеприпасы и порох. По факту убийства зверя и незаконного оборота оружия было возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба экологии – 312 тыс. руб.