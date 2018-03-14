В Екатеринбурге на ремонт 31 дороги потратят 776 млн рублей

Власти Екатеринбурга в 2018 году отремонтируют 31 участок дорог по федеральному проекту за 776 млн руб. В планах также восстановление светофоров на 42 перекрестках, информация об этом прозвучала 13 марта на заседании профильной комиссии городской думы, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения планируется направить 776 млн руб. и на мероприятия по безопасности дорожного движения - 66 млн руб.

Всего в 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" предусмотрен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 участке.

Депутаты приняли информацию к сведению.