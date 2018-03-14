ВЦИОМ рассказал о двукратном сокращении числа бедных при Путине

В России за 17 лет более чем в два раза снизилось количество бедных. Такие данные привел генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе круглого стола, посвященного подведению итогов развития страны за 2000-2017 гг., то есть фактически за время правления Владимира Путина, учитывая его премьерство в 2008-2012 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

Как он отметил, в 1991 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 33,5%, в 2000 году этот показатель был равен 29%.

С 2001 года ежегодно доля бедных снижалась и в 2012 году составила "минимальные" в новейшей истории страны 10,7%. Затем эта доля подросла, отметил Федоров, и по данным 2016 года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 13,5%.

Экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в целом согласен с показаниями ВЦИОМа по снижению количества бедных, однако он напоминает, что самоощущение людей весьма существенно отличается от их реальных доходов.

"Скажем, если судить по степени удовлетворенности людей своим материальным положением, то, как это ни странно звучит, в январе этого года после падения реальных доходов, которое по официальным данным длится четыре года, а по неофициальным с 2012 года, люди испытывали наибольшую удовлетворенность своим материальным положением. Потому что, отвечая на вопрос о своем материальном положении, человек поневоле учитывает целую гамму других обстоятельств. В частности, в январе этого года люди явно просто привыкли к длительной кризисной обстановке и, что называется, "выдохнули", - рассказал Делягин Накануне.RU.

В целом, по словам гендиректора ВЦИОМ, динамика материального положения жителей РФ является позитивной. С 33% в 2005 году до 19% в 2017 году упала доля тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое. А доля россиян, довольных своим материальным положением, выросла. Если в 2005 году этот показатель составлял 67%, то в 2017 году эта доля увеличилась до 81%. При этом наибольшее удовлетворение своей материальной обеспеченностью российские граждане испытывали в 2014 году, эта доля тогда составила 86%.

Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с Накануне.RU отметил, что повышение количества людей, которые положительно оценивают свое материальное положение, неудивительно, потому что 2000 год, так или иначе, был бедным годом - по инерции 90-х. Кроме того, сейчас СМИ научились хорошо формировать благоприятное инфополе.

"Ощущения изменились в сторону улучшения социального самочувствия, потому что в 2000 году в определенной степени было дно - рядом был 1998 год и чудовищное падение курса рубля, прочие пертурбации. Рядом был пьяный Ельцин и массовая безработица, не очень было понятно, что будет дальше. А в настоящем информационные источники в значительной степени формируют референтную группу. И, естественно, если референтная группа говорит, что тебе тепло, тебе сытно, тебе безопасно, то человек начинает думать о том, что "гусиная кожа", которая у него по телу бегает, - это исключительное явление, а то, что живот подтянулся, - так фигура лучше стала", - рассказал эксперт Накануне.RU.