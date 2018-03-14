Тернопольский облсовет потребовал отставки Порошенко

Тернопольский областной совет принял обращение об отставке президента страны Петра Порошенко после разгона палаточного городка у Верховной рады и потребовал досрочных выборов, передает корреспондент Накануне.RU.

Перед заседанием на трибуну вышли боевики "АТО". Они зачитали ряд обращений, и после дебатов облсовет принял решение направить обращения в Киев.

Обращения разных организаций содержат требования отставки президента, генпрокурора и главы МВД, а также проведения досрочных выборов. Кроме того, Раде предлагается законодательно принять процедуру устранения президента в порядке импичмента.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Виннице на заседании облсовета два боевика демонстративно отказались от наград Порошенко в знак протеста против разгона палаточного городка, где были их соратники.