"Красная машина": Федерация хоккея России представила национальную программу подготовки игроков

Федерация хоккея России представила национальную программу подготовки хоккеистов, которая носит название "Красная машина".

Как сообщили Накануне.RU в ФХР, данная программа включает в себя пособие, раскрывающее новую философию подготовки игроков, а также серию методической литературы для тренеров детских хоккейных школ.

"В них собрано большое количество базовых хоккейных упражнений по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, методики по физической подготовке, питанию. Каждая серия соответствует определенному возрасту: от 6 до 18 лет, все методики подобраны согласно поэтапному развитию с точки зрения возраста и физиологии игрока. В настоящий момент созданы пособия для детей 8 и 10-летнего возраста, Федерация хоккея России работает над пособиями для других возрастов", - сообщили в ФХР.

Там уточнили, что внедрение программы начнется с сезона 2018/19 для нескольких школ в Москве и Северо-Западном регионе, а через сезон планируется поэтапное введение национальной программы во всех школах страны. По словам председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга, первые позитивные результаты от внедрения программы ожидаются в течение двух-трех ближайших сезонов.

Напомним, недавно российские хоккеисты выиграли "золото" Олимпиады-2018, победив в финале сборную Германии.