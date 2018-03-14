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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
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В Петербурге школьник ранил одноклассника ножом. Прокуратура начала проверку
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криминал преступление нож (2008) | Фото: www.lasky.ru

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проверяют информацию о том, что ученик одной из школ ранил ножом своего одноклассника. Об этом Накануне.RU сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства происшедшего.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

Ранее городские СМИ писали о том, что петербургский школьник в течение нескольких дней скрывал ножевую рану, которую ему нанес одноклассник, но затем рассказал родителям о происшествии.

Как сообщало Накануне.RU, в ХМАО конфликт между школьниками закончился поножовщиной. 13-летняя девочка госпитализирована. 

 

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14.03.2018 11:20 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
13:20 Екб


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В Петербурге школьник ранил одноклассника ножом. Прокуратура начала проверку
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