В Петербурге школьник ранил одноклассника ножом. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проверяют информацию о том, что ученик одной из школ ранил ножом своего одноклассника. Об этом Накануне.RU сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства происшедшего.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

Ранее городские СМИ писали о том, что петербургский школьник в течение нескольких дней скрывал ножевую рану, которую ему нанес одноклассник, но затем рассказал родителям о происшествии.

Как сообщало Накануне.RU, в ХМАО конфликт между школьниками закончился поножовщиной. 13-летняя девочка госпитализирована.