Тунгусов получил представление прокуратуры - нажаловался депутат от "ЕР"

Депутат Госдумы РФ от "ЕР" Андрей Альшевских пожаловался в прокуратуру на первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова за то, что он якобы отказался отвечать на вопросы депутата. На своей странице в Facebook Альшевских опубликовал соответствующий документ, в котором сообщается, что прокуратура внесла представление Владимиру Тунгусову об устранении нарушений законодательства.

Конфликт разгорелся еще в августе 2017 года, когда депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских запросил в администрации главы региона материалы по поводу празднования 300-летия Нижнего Тагила, а должного, на его взгляд, ответа не получил.

В результате прокуратура в своих представлениях потребовала от Владимира Тунгусова устранить нарушения закона о статусе депутата Госдумы.

Надзорное ведомство проконтролирует результаты рассмотрения представления.