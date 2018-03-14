Самолет "Уральских авиалиний" вторые сутки не может улететь из Перми в Душанбе

Авиакомпания "Уральские авиалинии" перенесла открытие рейса Пермь – Душанбе из-за того, что авиационные власти Таджикистана не подтвердили разрешение на полеты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Первый полет из Перми в Душанбе должен был состояться 13 марта. Однако рейс оказался задержан. Ситуацию прокомментировали также в Министерстве транспорта РФ.

"В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов указанного перевозчика по маршруту Пермь – Душанбе. Начиная с 12 марта 2018 г. это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров. Заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб, которые поданы с учетом двусторонних договоренностей, а также в соответствии с положениями АИП Таджикистана, на настоящий момент также остаются не подтверждены по неизвестным причинам", - сообщается на сайте министерства.

Причины, по которым Таджикистан не подтвердил полеты "Уральских авиалиний", неизвестны. В авиакомпании заявляют о том, что все сроки подачи документов были соблюдены.

Напомним, Российское Министерство транспорта пригрозило Таджикистану ответными мерами, если в ближайшее время тот не разрешит полеты уральской авиакомпании по указанным маршрутам. Полеты также были прекращены по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб.