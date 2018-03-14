На Южном Урале выявили 34 случая нелегальной добычи полезных ископаемых

В Челябинской области за 2017 год установлено 34 случая нелегальной добычи общераспространенных полезных ископаемых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минимущества.

В министерстве провели мониторинг исполнения соглашений с муниципальными образованиями по охране недр.

"Главная задача органов власти при этом – обеспечить легитимное и рациональное использование недр. С этой целью министерством заключены соглашения со всеми муниципалитетами, которые должны контролировать разработку недр на своих территориях. Сообщать нам о фактах незаконной добычи", – рассказал министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

В ведомстве указали, что в недостаточном объеме сведения предоставляют Аргаяшский, Еткульский, Красноармейский, Сосновский районы, а также Копейск и Катав-Ивановск.