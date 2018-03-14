Вашингтон задумывает ввести антикитайские санкции

Президент США Дональд Трамп намерен ввести санкции против импорта из Китая. Ранее он уже ввёл запретительные пошлины на ввоз в Соединённые Штаты стали и алюминия, на которые Пекин отреагировал неодобрительно. Уже тогда стали высказываться опасения о начале торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Стоит отметить, что пошлины на сталь и алюминий ударили по всем импортёрам в США, в том числе и по азиатским союзникам, таким как Япония или Южная Корея. На этот раз планируется ввести меры против именно китайской продукции.

Как сообщает "Рейтерс" со ссылкой на источники, в самое ближайшее время может появиться пакет санкций, связанных с расследованием о незаконном использовании интеллектуальной собственности. Ожидается, что они будут направлены преимущественно против технологического и телекоммуникационного секторов и смогут нанести до 60 млрд долларов ущерба китайской стороне. Под санкции может попасть до сотни наименований китайских товаров.

Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность сокращения инвестиций в китайские компании.