В Екатеринбурге турфирма выплатит клиентке более 60 тысяч рублей за несостоявшийся отпуск в Турции

В Екатеринбурге турфирма выплатит своей клиентке более 60 тысяч рублей за несостоявшийся отпуск. Вопрос пришлось решать через суд.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в августе прошлого года жительница Екатеринбурга Кира К. планировала провести отпуск в Турции и в ООО "Национальная туристическая компания "Интурист" приобрела тур на одного человека за 50 тыс. 979 руб. Однако за восемь дней до вылета женщина обнаружила на сайте Ростуризма предупреждение Роспотребнадзора и Министерства иностранных дел РФ о возможной опасности посещения россиянами Турецкой республики. Лететь туда она передумала и обратилась в турфирму с претензией о расторжении заключенного договора и возврате денег.

"Данное требование ответчиком в добровольном порядке исполнено не было. В интересах Киры К. в Ленинский районный суд Екатеринбурга обратилась Свердловская областная общественная организация "Защита прав потребителей туристических услуг" с иском, в котором просила расторгнуть договор на покупку тура с ООО "НТК Интурист", взыскать стоимость поездки в размере 50 тыс. 979 руб., неустойку – 50 тыс. 979 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб., а также штраф. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования истца частично, взыскав с ООО "НТК Интурист" в пользу Киры К. денежные средства, уплаченные по договору, в размере 50 тыс. 979 руб., штраф – 12 тыс. 744 руб. и 500 руб. – компенсацию морального вреда. Также с ООО "НТК Интурист" в пользу общественной организации взыскан штраф в размере 12 тыс. 744 руб.", - сообщили в облсуде.

Напомним, недавно жительнице Екатеринбурга продали билеты на несуществующие места в самолете. Возмещать убытки ей также пришлось через суд.