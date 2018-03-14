Крупнов: Проблема российской экономики лежит в 30-летнем периоде деиндустриализации

VI Московский экономический форум – площадка, на которой лучшие эксперты предлагают эффективные модели экономического развития России. Какая стратегия будет наиболее выигрышной на фоне сложившейся в мире обстановки конфронтации, решат участники дебатов "Как нам победить в новой холодной войне? Задачи для экономики". Модератором секции выступит председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, член Федерального совета "Партии Дела" Юрий Крупнов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЭФ.

По словам Юрия Крупнова, проблема российской экономики лежит в 30-летнем периоде деиндустриализации. Гражданская экономика находится в предельно разрушенном состоянии: Россия фактически не экспортирует высокотехнологичную продукцию, по-прежнему доминирует сырьевой экспорт, отмечает он. Провалилась и программа импортозамещения, осуществление которой невозможно без суверенной промышленной системы.

"К сожалению, наше Правительство исходит из логики псевдорынка 30-летней давности, якобы, достаточно создать некие хорошие условия, и тогда все будет развиваться, частный бизнес начнет строить конкурентоспособные промышленные предприятия и так далее. Это не просто иллюзия. Это подход, граничащий с психиатрическим заболеванием. На самом деле в условиях деиндустриализации нужно практически с нуля создавать национальную промышленную систему. В рамках работы совета ТПП РФ по промышленному развитию мы уже составили коллективные ядра более 40 национальных индустрий", – отмечает Крупнов.

Национальная промышленная система должна включать такие отрасли, как станкостроение, производство льна, предприятия сварочной отрасли, заметил он. Спикер МЭФ подчеркнул, что зависимость от импорта станков сейчас составляет 97%. По производству льна Россия всегда была мировым лидером, но сейчас эта сфера, по сути, умирает: осталось всего несколько отдельных производителей. Схожая ситуация – в сварочной отрасли. Россия импортирует практически всё современное оборудование и расходные материалы.

"Мы абсолютно беспомощны, поэтому необходимо утвердить наш промышленный суверенитет, сосредоточив на этом всю мощь государства. Это единственная возможность избежать развала Российской Федерации, избежать очередной катастрофы, сопоставимой с развалом СССР. Владимир Путин не раз говорил, что России нужен рывок. Пора перейти от слов к делу!", – заключил эксперт МЭФ.

Отметим, VI Московский экономический форум состоится 3-4 апреля 2018 года.