Производительность пермского "ОДК-СТАР" повысится в 2,5 раза

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МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Иван Грозный. Причины жесткого управления, период реформ и истоки смуты Если посмотреть на царствование Ивана Грозного с точки зрения того, что история все же учит жизни, то можно извлечь много уроков для дня сегодняшнего. И для поведения элиты, нашей так называемой элиты, и для поведения людей. Те приобретения, которые сделал Грозный за небольшой период своего царствования, они в сумме кратно превышают ту часть государства, которую он получил в наследство. Россия в разы увеличила свою территорию. Но реформам нужно было время, чтобы устояться. По ряду причин и из-за личной трагедии – смерти жены (современные исследователи определили, что жену Грозного отравили), из-за предательства окружения – Грозный свернул реформы и начал чистку элит – опричнину.
14.03.2018
общество ;
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14.03.2018 09:32 Мск (11:32 Екб)
экономика | Пермский край
Производительность пермского "ОДК-СТАР" повысится в 2,5 раза
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил АО "ОДК-СТАР" (предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации Ростех). Глава региона оценил ход реализации инвестиционного проекта предприятия и федеральной программы по повышению производительности труда, реализуемой на предприятии.

Глава Прикамья отметил, что повышение производительности труда для пермских предприятий – это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона – это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

По словам управляющего директора АО "ОДК-СТАР" Сергея Остапенко, в 2018 году предприятие планирует обновить порядка 20 современных высокотехнологичных станков. Основная цель – успешная конкуренция компании на мировом уровне.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

"С точки зрения повышения производительности труда мы делаем ставку на техническое перевооружение, – отметил Сергей Остапенко. – Современные системы управления не могут быть изготовлены на станках 70-80 годов. Нужно новое, передовое оборудование, образованные люди, способные работать на этом оборудовании, современная инфраструктура завода и современная организация производства с упором на сокращение потерь и изготовление продукции точно в срок – это этапы глобального повышения производительности труда.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

При этом мы не говорим о сокращении численности работников. Речь идет о сохранении персонала, повышении объемов и сложности выпускаемых нами систем автоматического управления".

В целом на программу техперевооружения "ОДК-СТАР" направит порядка 5 млрд рублей. Обновленные станки позволят в 2,5 раза увеличить производительность труда, то есть предприятие будет производить в 2,5 раза больше продукции тем же численным составом работников. Реализация программы техперевооружения позволит также снизить трудоемкость изготовления деталей в 3-5 раз, то есть цикл изготовления агрегатов будет значительно сокращён.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Напомним, приоритетная программа "Повышение производительности труда и поддержка занятости" реализуется Правительством России по поручению Президента страны Владимира Путина. Пермский край стал одним из 6 пилотных регионов, где в первую очередь началось внедрение этой инициативы.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Также была разработана региональная программа по производительности труда и поддержке занятости, которая апробирована на 6 пилотных компаниях, а с 2018 года охватила 25 предприятий разных отраслей промышленности: машиностроительной, нефтехимической, фармацевтической и др. Ожидаемый результат – повышение производительности труда не менее чем на 5% в 2018 году и на 30% - к 2025 году.

Другие новости по темам: решетников, ОДК-СТАР
14.03.2018 09:32 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
11:32 Екб


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Производительность пермского "ОДК-СТАР" повысится в 2,5 раза
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