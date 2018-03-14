Производительность пермского "ОДК-СТАР" повысится в 2,5 раза

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил АО "ОДК-СТАР" (предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации Ростех). Глава региона оценил ход реализации инвестиционного проекта предприятия и федеральной программы по повышению производительности труда, реализуемой на предприятии.

Глава Прикамья отметил, что повышение производительности труда для пермских предприятий – это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона – это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами.

По словам управляющего директора АО "ОДК-СТАР" Сергея Остапенко, в 2018 году предприятие планирует обновить порядка 20 современных высокотехнологичных станков. Основная цель – успешная конкуренция компании на мировом уровне.

"С точки зрения повышения производительности труда мы делаем ставку на техническое перевооружение, – отметил Сергей Остапенко. – Современные системы управления не могут быть изготовлены на станках 70-80 годов. Нужно новое, передовое оборудование, образованные люди, способные работать на этом оборудовании, современная инфраструктура завода и современная организация производства с упором на сокращение потерь и изготовление продукции точно в срок – это этапы глобального повышения производительности труда.

При этом мы не говорим о сокращении численности работников. Речь идет о сохранении персонала, повышении объемов и сложности выпускаемых нами систем автоматического управления".

В целом на программу техперевооружения "ОДК-СТАР" направит порядка 5 млрд рублей. Обновленные станки позволят в 2,5 раза увеличить производительность труда, то есть предприятие будет производить в 2,5 раза больше продукции тем же численным составом работников. Реализация программы техперевооружения позволит также снизить трудоемкость изготовления деталей в 3-5 раз, то есть цикл изготовления агрегатов будет значительно сокращён.

Напомним, приоритетная программа "Повышение производительности труда и поддержка занятости" реализуется Правительством России по поручению Президента страны Владимира Путина. Пермский край стал одним из 6 пилотных регионов, где в первую очередь началось внедрение этой инициативы.

Также была разработана региональная программа по производительности труда и поддержке занятости, которая апробирована на 6 пилотных компаниях, а с 2018 года охватила 25 предприятий разных отраслей промышленности: машиностроительной, нефтехимической, фармацевтической и др. Ожидаемый результат – повышение производительности труда не менее чем на 5% в 2018 году и на 30% - к 2025 году.