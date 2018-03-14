Авиакомпания "Ямал" назвала самолет в честь погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова

Основной авиаперевозчик арктического региона, авиакомпания "Ямал", увековечила память погибшего в Сирии майора Воздушно-космических сил России Романа Филипова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Воздушному судну "Сухой Суперджет" с бортовым номером RA-89073 присвоено имя Героя России Романа Филипова, летчика-штурмовика, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Напомним, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту, майору Роману Филипову, удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов. Позже Владимир Путин посмертно присвоил Филипову звание Героя России.

Отметим, ранее "Ямал" присвоила одному из своих самолетов имя другого Героя России, летчика Владимира Шарпатова. 3 августа 1995 года около 10.00 экипаж ИЛ-76, командиров которого был Шарпатов, выполнял обычный рейс. На подлете к Кандагару на высоте около 8 тыс. 200 м командир услышал в наушниках команду посадить самолет. Приказ подкреплялся "соседством" в воздухе МиГ-21 с афганскими опознавательными знаками, снабженным четырьмя ракетами. Экипаж казанской фирмы "Аэростан" выполнял работу в рамках контракта. На борту был разрешенный и оформленный груз. Но иного выхода, кроме как приземлиться, у наших летчиков не было. Их "приземление" длилось целый год и 13 дней. Их допрашивали многие известные сегодня талибские лидеры, в том числе и мулла Омар. 16 августа 1996 года они бежали и через три дня прилетели домой.