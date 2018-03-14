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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Иван Грозный. Причины жесткого управления, период реформ и истоки смуты Если посмотреть на царствование Ивана Грозного с точки зрения того, что история все же учит жизни, то можно извлечь много уроков для дня сегодняшнего. И для поведения элиты, нашей так называемой элиты, и для поведения людей. Те приобретения, которые сделал Грозный за небольшой период своего царствования, они в сумме кратно превышают ту часть государства, которую он получил в наследство. Россия в разы увеличила свою территорию. Но реформам нужно было время, чтобы устояться. По ряду причин и из-за личной трагедии – смерти жены (современные исследователи определили, что жену Грозного отравили), из-за предательства окружения – Грозный свернул реформы и начал чистку элит – опричнину.
14.03.2018
общество ;
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Авиакомпания "Ямал" назвала самолет в честь погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова
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погибший в Сирии летчик из Приморья Роман Филипов (2018) | Фото: vestiprim.ru

Основной авиаперевозчик арктического региона, авиакомпания "Ямал", увековечила память погибшего в Сирии майора Воздушно-космических сил России Романа Филипова, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Воздушному судну "Сухой Суперджет" с бортовым номером RA-89073 присвоено имя Героя России Романа Филипова, летчика-штурмовика, погибшего в Сирии при выполнении боевого задания", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

Напомним, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту, майору Роману Филипову, удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов. Позже Владимир Путин посмертно присвоил Филипову звание Героя России.

Отметим, ранее "Ямал" присвоила одному из своих самолетов имя другого Героя России, летчика Владимира Шарпатова. 3 августа 1995 года около 10.00 экипаж ИЛ-76, командиров которого был Шарпатов, выполнял обычный рейс. На подлете к Кандагару на высоте около 8 тыс. 200 м командир услышал в наушниках команду посадить самолет. Приказ подкреплялся "соседством" в воздухе МиГ-21 с афганскими опознавательными знаками, снабженным четырьмя ракетами. Экипаж казанской фирмы "Аэростан" выполнял работу в рамках контракта. На борту был разрешенный и оформленный груз. Но иного выхода, кроме как приземлиться, у наших летчиков не было. Их "приземление" длилось целый год и 13 дней. Их допрашивали многие известные сегодня талибские лидеры, в том числе и мулла Омар. 16 августа 1996 года они бежали и через три дня прилетели домой.

Другие новости по темам: авиакомпания Ямал, Роман Филипов, Герой России, самолет, сухой суперджет
14.03.2018 10:46 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
12:46 Екб


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Авиакомпания "Ямал" назвала самолет в честь погибшего в Сирии Героя России Романа Филипова
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