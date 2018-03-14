После пропажи 5-летней девочки в Сочи возбуждено дело об убийстве

В Сочи по факту безвестного исчезновения малолетней девочки возбуждено уголовное дело. Следователи обращаются за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Краснодарскому краю, вечером 13 марта в правоохранительные органы поступил сигнал о безвестном исчезновении 5-летней Вероники Т. По предварительным данным, в тот вечер девочка покинула свое место жительства в селе Бестужевском и до настоящего времени не вернулась. С целью установления обстоятельств ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

Приметы пропавшей: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. На момент исчезновения была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты следственного управления. К поиску ребенка подключены сотрудники МЧС, МВД и волонтеры. Всех, кому что-либо известно о судьбе девочки, просят сообщить об этом по телефону: 8 (918) 916-07-00.