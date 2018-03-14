Заявлениями о космическом оружии США открывают ящик Пандоры, — Рогозин

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сравнил заявления президента США о возможности размещения оружия в космосе с открытием ящика Пандоры.

"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", - написал Рогозин в твиттере.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в Соединенных штатах могут появиться космические войска. "Моя новая национальная стратегия признает, что космос - это сфера военного противостояния, так же как и земля, воздух и вода. Может, у нас даже появятся космические войска. У нас есть воздушные силы, будут и космические", - сказал американский президент.