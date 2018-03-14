Жителю Челябинска, проломившему череп 5-месячной внучке своей сожительницы, предъявлено обвинение

В Челябинской области 39-летнему местному жителю предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью 5-месячной девочки, сообщили Накануне в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел 9 марта в квартире в Курчатовском районе. Мужчина был пьян, после ссоры, он нанес множественные удары 5-месячной внучке сожительницы.

Девочку доставили в больницу. У нее диагностированы ушиб головного мозга, перелом костей черепа.

Обвиняемый заключен под стражу. Мужчина признал вину в совершении преступления.