Как сообщили Накануне.RU в Министерстве транспорта РФ, Таджикистан не разрешил полеты российской авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Пермь-Душамбе.

С 12 марта 2018 года "Уральские авиалинии" прекратили полеты по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб из-за неподтверждения таджикской стороной. В ведомстве сообщают, что это нарушает права пассажиров. К тому же, заявки перевозчика на выполнение полетов были поданы с учетом двусторонних договоренностей. Причины, по которым Таджикистан не подтвердил полеты "Уральских авиалиний", неизвестны.

Российское Министерство транспорта пригрозило Таджикистану ответными мерами, если в ближайшее время тот не разрешит полеты уральской авиакомпании по указанным маршрутам.

"Министерство транспорта РФ призывает Министерство транспорта Республики Таджикистан к соблюдению обязательств, взятых на себя в рамках действующих международных договоренностей. В случае, если у авиационных властей Таджикистана имеются дополнительные вопросы по урегулированию данной ситуации, авиационные власти России выражают готовность начать переговорный процесс 22 или 23 марта 2018 г. в Москве и просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании "Уральские авиалинии", - сообщается на сайте ведомства.