Врачи тюменской больницы вернули зрение Ветерану Великой Отечественной войны после десяти лет слепоты

В Тюмени врачи "Областной клинической больницы №1" вернули зрение ветерану Великой Отечественной войны после 10 лет слепоты. Сложнейшую операцию 90-летней жительнице города провел заведующий офтальмологическим отделением Григорий Симоненко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы.

Пациентка была практически слепой на оба глаза и уже не надеялась вновь начать видеть. У нее была запущенная, или как еще называют перезрелая, стадия катаракты, при которой хрусталики стали полностью молочно-белыми. Осложнялось все и возрастными изменениями глаза.

Для возвращения зрения потребовалось ювелирное мастерство, огромный хирургический опыт, а также современное оборудование. Операция прошла всего через один прокол 2.2 мм. С помощью специальных инструментов врач вначале "раздробил" большое плотное ядро катаракты. Затем имплантировал искусственный хрусталик, все так же через один прокол. После операции на глазах не осталось ни одного шва.

Теперь к 90-летней женщине вернулось зрение, после 10 долгих лет она снова смогла увидеть лица родных.