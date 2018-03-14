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Новости
14.03.2018 10:11 Мск (12:11 Екб)
происшествия | Приволжский ФО
Число уголовных дел против бывшей главы Чебоксар достигло 10
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Клементьева Ирина Всеволодовна, глава города Чебоксары (2017) | Фото: gov.cap.ru

Возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшей главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Теперь их стало 10.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Чувашской республике, в период нахождения в должности генерального директора страховой компании "Чувашия-Мед" Клементьева фиктивно трудоустроила в данную муниципальную организацию и выплачивала заработную плату 13 работникам коммерческой компании. При этом, как удалось выяснить следователям, собственником данной фирмы является ее супруг. В результате ОАО "СК "Чувашия-Мед" был причинен ущерб на общую сумму свыше 6,5 млн руб.

Клементьева Ирина Всеволодовна, глава города Чебоксары(2017)|Фото: sledcom.ru

"Кроме того, в 2012 году она за счет средств возглавляемого акционерного общества незаконно осуществила финансирование из резерва предупредительных мероприятий все ту же коммерческую организацию для приобретения медицинского оборудования, не предназначенного для предупреждения наступления страховых событий, связанных с внезапным ухудшением состояния здоровья застрахованного лица. В результате ОАО "СК "Чувашия-Мед" причинен ущерб на общую сумму свыше 480 тыс. руб.", - сообщили в следствии.

Возбуждено еще два уголовных дела по статье 160 УК РФ (растрата). Проводится расследование. Напомним, ранее в общей сложности экс-глава Чебоксар являлась фигурантом восьми дел. Недавно Клементьевой продлили домашний арест до 17 апреля 2018 года.

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14.03.2018 10:11 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:11 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.02.2018 10:46 Мск
Против экс-главы Чебоксар возбуждены новые уголовные дела, теперь их восемь

Ранее 18.05.2017 15:23 Мск
Главу Чебоксар заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями








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Число уголовных дел против бывшей главы Чебоксар достигло 10
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