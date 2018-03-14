Число уголовных дел против бывшей главы Чебоксар достигло 10

Возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшей главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Теперь их стало 10.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Чувашской республике, в период нахождения в должности генерального директора страховой компании "Чувашия-Мед" Клементьева фиктивно трудоустроила в данную муниципальную организацию и выплачивала заработную плату 13 работникам коммерческой компании. При этом, как удалось выяснить следователям, собственником данной фирмы является ее супруг. В результате ОАО "СК "Чувашия-Мед" был причинен ущерб на общую сумму свыше 6,5 млн руб.

"Кроме того, в 2012 году она за счет средств возглавляемого акционерного общества незаконно осуществила финансирование из резерва предупредительных мероприятий все ту же коммерческую организацию для приобретения медицинского оборудования, не предназначенного для предупреждения наступления страховых событий, связанных с внезапным ухудшением состояния здоровья застрахованного лица. В результате ОАО "СК "Чувашия-Мед" причинен ущерб на общую сумму свыше 480 тыс. руб.", - сообщили в следствии.

Возбуждено еще два уголовных дела по статье 160 УК РФ (растрата). Проводится расследование. Напомним, ранее в общей сложности экс-глава Чебоксар являлась фигурантом восьми дел. Недавно Клементьевой продлили домашний арест до 17 апреля 2018 года.