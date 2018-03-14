СМИ: Ряду россиян, получившим убежище в Великобритании, предоставлена охрана

Ряду граждан России, получившим убежище в Великобритании, предоставлена охрана, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

"После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина", - рассказал изданию один из российских политэмигрантов.

Эта информация появилась после сообщений о смерти в Лондоне экс-замгендиректора "Аэрофлота", бизнес-партнера Бориса Березовского Николая Глушкова, заочно осужденного в России за мошенничество.

Сообщалось, что пока британская полиция не связывает произошедшее с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Однако проверка обстоятельств гибели Глушкова поручена антитеррористическому подразделению Скотленд-Ярда, которое расследует произошедшее в Солдсбери.