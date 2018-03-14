В Югре фельдшер приехал спасти ребенка и был избит его отцом

14.03.2018 10:05 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Лукашкин

12:05 Екб





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В Югре фельдшер приехал спасти ребенка и был избит его отцом