РЖД в этом году инвестирует в развитие Южно-Уральской магистрали 13,8 млрд рублей

РЖД инвестирует в развитие Южно-Уральской магистрали 13,8 млрд рублей в 2018 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУЖД.

Средства пойдут на обновление инфраструктуры и подвижного состава, а также проекты социального развития. Так, запланировано обновить 20 участков железной дороги общей протяженностью 220,3 км. Наибольший объем работ будет проведен в Челябинской области (92,2 км) и Оренбургской области (74 км).

РЖД закупит 16 грузовых электровозов (5 электровозов 4ЭС5К "Ермак", 11 электровозов 2ЭС6 "Синара") и пять маневровых локомотивов ТЭМ14. Локомотивы "Ермак" начнут работать в депо Карталы, машины "Синара" – в депо Курган. Маневровые тепловозы серии ТЭМ14 пополнят парк депо Оренбург.

Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию четыре малоквартирных жилых дома для работников на станциях Тамерлан (Челябинская область), Тюльпан (Оренбургская область), Черниговка (Самарская область).