Фан-зона тестироваться не будет, продажу алкоголя ограничат: мэрия Екатеринбурга отчиталась о подготовке к ЧМ-2018

В Екатеринбурге уже в июне стартует ЧМ-2018 по футболу. Сегодня в администрации города рассказали о подготовке к мундиалю в уральской столице, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам заместителя главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина, 18 апреля начнут свою работу кассы, открывается свободная продажа билетов на матчи.

"Самая важная часть - подготовка к тестовым мероприятиям стадиона, будь то концерты или матчи. Мы решили, что это будет три футбольных матча, которые пройдут 1, 15 апреля и 6 мая. Мы первый город, где вся спортивная инфраструктура была готова", - отметил Тушин.

Во время подготовки тестовых матчей будет организовано торжественное открытие, проверка волонтеров и организация парковочных мест. Во время самих тестовых матчей в периметре стадиона будет ограничена продажа алкоголя, но у ЧМ будет свой партнер, который рекламирует, и, скорее всего, будет продавать пиво на стадионе.

У депутата гордумы Константина Киселева возник вопрос - на сколько будет заполнен стадион. Тушин пояснил, что все будет зависеть от продажи билетов, самый дешевый стоит порядка 150 руб. При этом фан-зона тестироваться не будет из-за нехватки времени. Что касается медицинской помощи, то она будет организована в полном объеме.

Напомним, 15 июня в уральской столице пройдет матч группы А Египет - Ургувай. Кроме этого, 21 июня в матче группы C сыграют Франция и Перу. 24 июня состоится матч группы H между Японией и Сенегалом, а 27 июня Мексика сыграет со Швецией в группе F. Все четыре игры состоятся на "Екатеринбург-Арене" (Центральный стадион).

Ранее эксперты туристической отрасли заверили, что Екатеринбург готов к чемпионату на 100%.