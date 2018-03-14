Пятилетняя девочка пропала в Сочи

Пятилетняя девочка пропала в окрестностях села Бестужевское Адлерского района Сочи.

Сообщение о пропавшем ребенке поступило в МЧС около часа ночи; девочка ушла из дома примерно в шесть часов вечера 13 марта. Поисковые мероприятия в лесу близ Сочи не прекращались всю ночь, но результата не принесли.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда, к поискам привлечены 72 человека, в том числе кинологи с собаками, на месте работает беспилотный летательный аппарат.

В день пропажи девочка была одета в джинсовую юбку, синюю кофту и красные кеды.