"Иосиф Сталин", "Нежданчик", "Язь". В России придумывают название для нового оружия Путина

На сайте Минобороны РФ продолжается выбор названия для нового российского оружия.

Как передает корреспондент Накануне.RU, пользователи выбирают названия для оснащенных ядерными энергетическими установками беспилотного подводного аппарата и крылатой ракеты, а также для боевого лазерного комплекса. При этом голосование на сайте проводится в реальном времени, свои варианты названий предлагают сами участники.

38% проголосовало за то, чтобы дать крылатой ракете с ядерным двигателем название "Пальмира" (121 тыс. голосов). Еще 28% выбрало название "Император\ Монарх". 14% высказались за то, чтобы назвать ее "Нежданчик". Характерно, что только 2,7% пользователей проголосовали за вариант "Иосиф Сталин".

Океанскую многоцелевую систему с беспилотными подводными аппаратами, также оснащенную ядерной энергетической установкой, пользователи предложили назвать "Кракен" в честь огромного чудища из исландских мифов. В пользу этого варианта высказалось 10 тыс. человек (26%). 25% проголосовало за вариант "Карась", а 15% за то, чтобы назвать подводный аппарат "Язем".

В голосовании по боевому лазерному комплексу пока побеждает вариант "Офтальмолог". За него проголосовало 22% (почти 9 тыс. человек). Чуть менее популярный вариант – "Горыныч" (16%). По 12% голосов получили варианты "Вий" и "Зайчик".

Напомним, 1 марта российский лидер обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями, комментируя которые, президент рассказал об испытаниях новой суперракеты, а также о нескольких других новых видах вооружения. Название для части из них Владимир Путин предложил выбрать самим гражданам страны.