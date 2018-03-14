Россиянка Анна Миленина выиграла "золото" Паралимпиады-2018 в лыжном спринте

Представительница России Анна Миленина завоевала золотую медаль в лыжной спринтерской гонке среди стоячих спортсменок на зимних Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

В финале Миленина преодолела дистанцию 1,5 км за 5 минут 11,1 секунды. "Серебро" досталось норвежке Вильде Нильсен (отставание - 3,1 секунды), "бронза" у канадки Натали Уилки (+3,2).

Как сообщает Р-Спорт, Миленина стала шестикратной паралимпийской чемпионкой - она также побеждала на Играх в Турине, Ванкувере и Сочи. Ранее в Пхенчхане она завоевала три серебряные награды. Для сборной России эта золотая медаль стала шестой на Паралимпиаде-2018.

Напомним, недавно еще одна представительница России Екатерина Румянцева завоевала "золото" в лыжной гонке свободным стилем на 15 километров среди стоячих спортсменок на Паралимпийских играх.