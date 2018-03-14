ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГ* в Сирию и Ирак‍

Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД на территории Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников "Исламского государства"* (запрещена в РФ) в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях. Об этом Накануне.RU сообщили в ЦОС ФСБ.

Члены группировки также осуществляли незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан. "В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

11 марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Саратовской области, который планировался членами законспирированной террористической ячейки.