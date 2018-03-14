Аудиторы РЖД высоко оценили технологические возможности ЧМК по выпуску рельсов

Рельсовое производство Челябинского металлургического комбината (входит в Группу "Мечел") прошло технический аудит РЖД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Специалисты ЦТА ОАО "РЖД" ознакомились с организацией производства рельсов на ЧМК, составом оборудования, технологическими процессами производства, а также проанализировали внедренный на предприятии мониторинг качества рельсов и поточное испытание продукции различными методами.

Аудиторы высоко оценили технологические возможности предприятия по выпуску высококачественных рельсов длиной до 100 метров, в частности применение уникальной для России технологии инновационной закалки рельсов в полимерной среде, которая обеспечивает высокие эксплуатационные свойства – износостойкость, прочность и предел выносливости.

Стоит отметить, что в прошлом году ЧМК отгрузил РЖД 330 тысяч тонн рельсов.