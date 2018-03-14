Аудиторы РЖД высоко оценили технологические возможности ЧМК по выпуску рельсов

в этот день
14.03.18
11:25
В Екб.13:25
Эксперты рассказали, в каких соцсетях больше всего пропаганды детского насилия
"Честный гаишник" из ХМАО добился личной встречи с главой окружного СКР
СК отказал в возбуждении уголовного дела о VIP-камерах в "Матросской тишине"
Главное
В Лондоне при загадочных обстоятельствах скончался соратник Березовского

Тема дня
МЭФ-2018: "В отличие от чиновников-гайдаровцев, у нас свободное мышление и развязаны руки" "Протекционизм, низкие налоги, дешёвые кредиты – это то, что нужно сегодня для того, чтобы наладить жизнь в стране. Среди сельхозпроизводителей и регионального чиновничества эти идеи уже и не надо доказывать. А они впервые прозвучали именно на МЭФ и были прописаны в нашей стратегии. Поэтому хоть она официально не принята действующей властью, но она повлияла на людей. Поэтому мы будем продолжать нашу работу".
14.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Александр Жилин: Кто заказал убийство информационного трупа? Согласно легенде, негодяя-предателя русские отравили спецсредством "Новичок". Это боевое отравляющее средство третьего поколения, которое было выпущено в СССР еще в 1964 году. Изготовить его сегодня – не проблема. А в советское время это средство размещалось на западном ударном направлении в Прикарпатском военном округе. А также в Польше, Венгрии, ГДР и Болгарии.
14.03.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 419

Аудиторы РЖД высоко оценили технологические возможности ЧМК по выпуску рельсов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

рельсы (2016) | Фото:Накануне.RU

Рельсовое производство Челябинского металлургического комбината (входит в Группу "Мечел") прошло технический аудит РЖД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.
Читайте также:

Специалисты ЦТА ОАО "РЖД" ознакомились с организацией производства рельсов на ЧМК, составом оборудования, технологическими процессами производства, а также проанализировали внедренный на предприятии мониторинг качества рельсов и поточное испытание продукции различными методами.

Аудиторы высоко оценили технологические возможности предприятия по выпуску высококачественных рельсов длиной до 100 метров, в частности применение уникальной для России технологии инновационной закалки рельсов в полимерной среде, которая обеспечивает высокие эксплуатационные свойства – износостойкость, прочность и предел выносливости.

Стоит отметить, что в прошлом году ЧМК отгрузил РЖД 330 тысяч тонн рельсов.

Другие новости по темам: РЖД, ЧМК, Мечел, рельсы,
14.03.2018 09:00 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Аудиторы РЖД высоко оценили технологические возможности ЧМК по выпуску рельсов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+