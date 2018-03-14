Уральское предприятие заплатит 182 тысячи рублей за выброс вредных веществ в атмосферу

В уральском городе Невьянске местное предприятие оштрафовано на крупную сумму за несоблюдение экологических требований при выбросе вредных веществ в атмосферу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что ООО "АМЗ-Техноген", которое занимается производством и эксплуатацией строительных материалов, имеет асфальтосмесительные установки, являющиеся источниками выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Было установлено, что в нарушение требований федеральных законов разрешение на выброс таких веществ, а также утвержденный проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух у предприятия отсутствуют.

По итогам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях. По постановлениям прокуратуры на юридическое лицо и директора предприятия наложены штрафы на общую сумму 182 тыс. руб. Кроме того, внесено представление об устранении нарушений, а начальник участка и ответственный за данное направление инженер привлечены к дисциплинарной ответственности.

После этого предприятие направило необходимый пакет документов в департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу для утверждения проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и получения специального разрешения на выброс.