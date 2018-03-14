Избирателям Пермского края подарят сувениры за участие в выборах

Всем избирателям, которые 18 марта примут участие в выборах президента России, будут вручены памятные сувениры от участковых избирательных комиссий Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

18-летним избирателям, которые в первый раз пришли на выборы, члены УИК вручат обложки для паспорта, магниты, флажки и календарики с символикой выборов. Избирателям до 35 лет будут вручены флажки и календарики с символикой выборов, избирателям старше 35 лет – календарики.

В краевом избиркоме напоминают, что выборы пройдут 18 марта с 8.00 до 20.00. Проголосовать можно при предъявлении паспорта гражданина РФ.