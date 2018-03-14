Российский Генштаб ночью провел срочные переговоры с Пентагоном

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел экстренные телефонные переговоры с Пентагоном.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МО РФ, разговор состоялся по инициативе российской стороны и касался обсуждения ситуации в Сирийской Арабской Республике, обстановке в Восточной Гуте. Детали переговоров не сообщаются. Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Джозеф Данфорд договорились и далее поддерживать двусторонние контакты.

Напомним, что ранее, 13 марта, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации готовы принять ответные меры в случае ракетно-бомбового удара США по правительственным учреждениям в Дамаске.