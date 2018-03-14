В Перми опекун получила четыре года колонии: обобрала детей на 2 миллиона

36-летняя опекун из Перми наказана за то, что обокрала троих подопечных на 2 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Пермячка оформила опеку над тремя девочками. С начала 2015 по июль 2016 гг. она похитила с их счетов более 2 млн 300 тыс. руб. В частности, злоумышленница подделывала приказы органов опеки о распоряжении пенсией по инвалидности и алиментами опекаемых. Банк переводил ей деньги, а тратила их преступница по-своему.

Кроме этого, зная, что одна из девочек страдает различными тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждается в особом уходе, опекун должным образом не ухаживала за ней. Это стало причиной того, что у маленькой пермячки развилась гипогликемиическая кома.

Суд наказал опекуна четырьмя годами и одним месяцем колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. руб. Для взыскания ущерба арестовано имущество пермячки. Дети отправились под опеку другой семьи. На оглашение приговора преступница не явилась. Она объявлена в розыск. Приговор в законную силу не вступил.