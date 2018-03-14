Путин посетит Крымский мост

Президент России Владимир Путин в среду, 14 марта, совершит рабочую поездку в ряд регионов Южного федерального округа - Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь, сообщает пресс-служба Кремля.

В Крыму президент России осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь", а также побывает в Севастополе.

Также в ходе поездки Путин посетит строящийся Крымский мост.

1 марта президент рассказал о сроках окончания строительства Крымского моста - по его словам, автомобильное движение на нем откроют уже через несколько месяцев. В 2019 году, по словам российского лидера, откроется железнодорожное сообщение.