"Не сошлись во мнениях": Трамп объяснил, почему решил уволить Тиллерсона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что главной причиной увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона стали разногласия по вопросу иранской ядерной сделки.

Об этом он рассказал журналистам на борту своего вертолета во время возвращения со встречи с американскими военными в Калифорнии. В беседе с репортерами глава Белого дома вновь сказал, что считает договоренность по Ирану ужасной, в то время как Тиллерсон называл ее приемлемой. Также президент США отметил, что в целом хорошо ладил с главой американской дипломатии, но расходился с ним в деталях, сообщают "Вести".

Напомним, ранее Трамп сообщил о решении уволить государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Его пост займет директор ЦРУ Майк Помпео. Известно, что официальная отставка Тиллерсона состоится 31 марта 2018 года.