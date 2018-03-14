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В Лондоне при загадочных обстоятельствах скончался соратник Березовского

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14.03.2018 08:07 Мск (10:07 Екб)
происшествия | За рубежом
Скотланд-Ярд не нашел связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля
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Николай Глушков (2018) | Фото: &quot;Коммерсант&quot;

Скотланд-Ярд не считает, что отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и смерть соратника Бориса Березовского Николая Глушкова каким-либо образом связаны.
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"Нет оснований для предположения, что (кончина Глушкова - прим.) имеет отношение к инциденту в Солсбери", - говорится в заявлении британской полиции.

Кроме того, местные правоохранители назвали смерть Глушкова в Лондоне необъяснимой.

Расследованием его смерти занимается контртеррористический отдел полиции, учитывая связи погибшего. Об этом ТАСС сообщили в Скотланд-Ярде в ответ на запрос об информации о смерти предпринимателя.

"На данном этапе контртеррористический отдел столичной полиции возглавляет расследование из-за мер предосторожности, учитывая связи, которые, как считается, были у этого человека", - сообщили в полиции.

Адвокат Николая Глушкова подтвердил его смерть. "Когда он умер, может несколько дней назад, может раньше, мне точно неизвестно, как неизвестны обстоятельства и причина его смерти", - сказал "Интерфаксу" адвокат Андрей Боровков.

Он уточнил, что о смерти своего 69-летнего подзащитного узнал от его родственников.

При этом пока ни родные, ни законные представители Глушкова не обращались в посольство России в Великобритании. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Ранее сообщалось, что Глушков скончался в британской столице 12 марта. На его шее обнаружены следы удушения, сообщили знакомые предпринимателя, который с 2010 года жил в Великобритании.

Глушков - российский предприниматель. В 1989-1991 годы занимал пост начальника отдела, затем - заместителя гендиректора АО "ЛогоВАЗ", созданного Березовским. В 1991-1995 гг. руководил финансовым департаментом "АвтоВАЗа", в 1996 году занял пост заместителя гендиректора "Аэрофлота".

В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Николая Глушкова к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годы.

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14.03.2018 08:07 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.03.2018 03:22 Мск
В Лондоне при загадочных обстоятельствах скончался соратник Березовского Николай Глушков








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Скотланд-Ярд не нашел связи между смертью Глушкова и отравлением Скрипаля
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