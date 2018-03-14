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"Я живая": на екатеринбургской телебашне устроили новое лазерное шоу
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телебашня, световое шоу (2018) | Фото: vk.com/ekat_roof

В Екатеринбурге на недостроенной телебашне 13 марта устроили новое лазерное шоу. В этот раз организаторы проекта показали, что у недостроенной телебашни ещё бьётся пульс. Фото опубликовали в группе "Высотные прогулки. Екатеринбург" в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Похожая акция уже проходила в городе. В пятую годовщину сноса Краснознаменной группы свердловские общественники напомнили об этом событии. На недостроенной телебашне появились световые надписи: "Остановитесь, пожалуйста", "Моя башня", "Краснознаменная группа 2013".

телебашня, световое шоу(2018)|Фото: vk.com/ekat_roof

телебашня, световое шоу(2018)|Фото: vk.com/ekat_roof

телебашня, световое шоу(2018)|Фото: vk.com/ekat_roof

УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018. В компании заявили, что телебашню "не спасут никакие митинги", и пообещали оповестить екатеринбуржцев о ее сносе за пять дней.

Общественники Екатеринбурга подали заявление на включение недостроенной телебашни в реестр памятников истории и культуры.

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14.03.2018 07:55 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:55 Екб


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"Я живая": на екатеринбургской телебашне устроили новое лазерное шоу
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