На трассе Пермь-Екатеринбург под колесами "Audi" погиб пешеход

Сегодня около трех часов ночи, на 309 км автодороги Пермь-Екатеринбург, водитель "Audi" насмерть сбил пешехода, сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Пешеход двигался по обочине трассы навстречу автомобилю, а когда начал переходить проезжую часть в неустановленном месте, попал под машину - водитель "Audi" его не заметил. В результате ДТП мужчина скончался на месте.

Известно, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

В этом году за два месяца на трассах произошло уже шесть ДТП с участием пешеходов, в результате которых один человек погиб, и еще пять получили травмы различной степени тяжести.