Первый вице-президент IBU Виктор Майгуров надеется, что "большой" биатлон скоро вернется в Югру

Статус "биатлонной столицы" по-прежнему за Ханты-Манйсийском. Его никто не отменял. Это заявление сделала губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с журналистами, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"Первый чемпионат мира был именно в Ханты-Мансийске. Сотрудничество с Международной федерацией по биатлону началось уже давно, около 20 лет назад с подписания меморандума, со строительства нашего стадиона. Он первый в России получил статус стадиона А. Если вспоминать те годы, то было много людей, которые считали, что это авантюра, что никакого стадиона уровня и класса в Ханты-Мансийске не нужно делать. Но мы сделали, и стали землей для подготовки чемпионов. Здесь у нас рождались и рождаются большие спортсмены. Такие вещи нельзя забрать. Они остаются навсегда", - выразила мнение глава региона.

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров, говоря о возвращении в регион Кубка мира по биатлону отметил, что Россия уже 20 лет подает и будет дальше подавать заявки на соревнования, которые проводит Международный союз биатлонистов.

"Все эти годы правление исполкома Международного союза биатлонистов давало нам право проведения тех или иных соревнований. В настоящее время в связи со всеми последними событиями наше антидопинговое агентство не восстановлено как член ВАДА. Только после того, как это произойдет, Россия снова сможет подавать заявку на проведение международных соревнований по биатлону. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Мы все хотим, чтобы эта неприятная ситуация закончилась, и мы шагали вперед", - подчеркнул Виктор Майгуров.

По его словам, в России лишь два региона, которые являются бесспорными лидерами по организации соревнований подобного уровня – это Югра и Тюмень. "Никакой монополии не будет и быть не должно, даже конкуренции, потому что мы – соседи", - добавил он.

Отметим, что накануне в Югре, в КТЦ "Югра-Классик" состоялась официальная церемония открытия финального Кубка IBU по биатлону. В КТЦ "Югра-Классик" окружного центра собрались спортсмены, представители общественности, жители и гости Ханты-Мансийска. В церемонии приняли участие губернатор автономного округа Наталья Комарова, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО по Югре Дмитрий Кузьменко, первый вице-президент Международного Союза биатлонистов Виктор Майгуров.

Участниками соревнований станут 115 спортсменов из 19 стран – Австрии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Молдовы, Норвегии, Польши, Сербии, Словакии, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины, России.

Завтра болельщики увидят официальный дебют новой дисциплины мирового биатлона — суперспринта. До этого момента данная гонка была представлена лишь на национальных чемпионатах. Сама дисциплина не является новым словом в биатлоне, ее премьера в России состоялась уже в 2007 году на чемпионате страны в Новосибирске.

Вход на все гонки будет свободным, кроме Северной трибуны. Стоимость билета на Северную трибуну — 100 рублей.