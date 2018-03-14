"Гордая, но нищая". Депутат облдумы Зауралья дал характеристику региону

Депутат Курганской областной думы Владимир Сажин на заседании комитета регионального парламента по региональной политике и местному самоуправлению, назвал Зауралье нищим регионом, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление депутат сделал, обсуждая с коллегами вопросы миграционной политики. Спикер парламента Дмитрий Фролов отметил, что Курганская область - гордая, после чего Сажин, улыбаясь, добавил: "Гордая, но нищая".

Следует отметить, что депутаты неоднозначно отреагировали на заявление председателя комитета и начали шептаться.

14 и 15 марта в Курганской областной думе проходят заседания парламентских комитетов.