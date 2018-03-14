Взрыв в жилом доме в Петербурге: возбуждено уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту взрыва в жилом доме.

"Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу.

По предварительным данным, 13 марта в районе верхних этажей одного из домов по проспекту Народного Ополчения произошел взрыв бытового газа. По данным СК, несколько человек получили травмы, количество пострадавших будет уточняться.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадал мужчина, который предположительно был жильцом квартиры, где произошел хлопок. Он госпитализирован с ожогами.

Также сообщалось, что в результате происшествия обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Из здания спасатели вывели 82 человека, в том числе шесть лежачих больных, которых разместили в больнице.