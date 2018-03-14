В Перми столкнулись тепловоз и бензовоз, разлилось топлово

Крупное ДТП случилось в Перми: столкнулись бензовоз и тепловоз, передает корреспондент Накануне.RU.

"В 22.15 13 марта по улице Промышленная ехал автомобиль "Скания", им управлял 41-летний водитель. По предварительным данным, он проехал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Разлилось топливо. Последствия аварии ликвидированы. Никто не пострадал. Идет административное расследование. Проводится проверка", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Отметим, помогали сотрудникам ГИБДД четыре спасателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.