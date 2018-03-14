Умер всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг

На 77-м году жизни умер всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщает телеканал BBC.

Как напоминает РИА Новости, Хокинг - физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, и ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь - занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

Напомним, в январе этого года Стивен Хокинг утверждал, что человечеству через 100 лет грозит гибель из-за невыносимой жары, которая станет следствием глобального потепления.