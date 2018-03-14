СМИ: Памфилова пригласила Навального в Центризбирком

Глава ЦИК России Элла Памфилова пригласила оппозиционера Алексея Навального в Центризбирком, чтобы объяснить, почему на предстоящих выборах невозможна "карусель" с использованием "мобильного избирателя" — нового механизма голосования без открепительных удостоверений.

"Алексей Навальный каждый день выявляет, то приврет что-нибудь, то за моей подписью листовки сделает", — отметила Памфилова в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

"Сегодня он, очевидно, сел в большую лужу. Недавно совершенно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним. Это полная глупость. Прежде, чем делать такие заявления, надо разобраться", — отметила глава ЦИК. Она выразила готовность встретиться с Навальным, чтобы разъяснить этот вопрос.

"Я вот обещала с ним встретиться. Кстати полтора месяца мой пресс-секретарь не мог дозвониться, вот сегодня еле-еле до Любовь Соболь дозвонились. Пусть приходят, все подробно наши специалисты им объяснят. Ждем-с", — заявила глава ЦИК.

Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев, комментируя распространенное в интернете видео, где говорилось о возможности получить несколько талонов на голосование, сообщил, что система "мобильный избиратель", которая позволяет гражданам проголосовать не по месту прописки, а по месту пребывания, имеет "защиту от дураков" и не позволит проголосовать дважды или трижды, сообщает РИА "Новости".