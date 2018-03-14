Российский фрегат "Адмирал Эссен" вошёл в Средиземное море

Фрегат "Адмирал Эссен", оснащённый крылатыми ракетами "Калибр", вошёл вчера, 13 марта, в акваторию Средиземного моря.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские интернет-ресурсы, корабль вышел с главной базы Черноморского флота в Севастополе и прошёл через пролив Босфор.

"Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", — сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

Отмечается, что фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подлодки из состава постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.