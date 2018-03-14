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14.03.2018 05:45 Мск (07:45 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
Российский фрегат "Адмирал Эссен" вошёл в Средиземное море
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Адмирал Эссен, фрегат, Средиземное море (2018) | Фото: YouTube

Фрегат "Адмирал Эссен", оснащённый крылатыми ракетами "Калибр", вошёл вчера, 13 марта, в акваторию Средиземного моря.

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские интернет-ресурсы, корабль вышел с главной базы Черноморского флота в Севастополе и прошёл через пролив Босфор.

"Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", — сообщил начальник пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

Отмечается, что фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович", а также подлодки из состава постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

Корабли российского ВМФ, ракеты "Калибр"(2017)|Фото: youtube.com

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14.03.2018 05:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:45 Екб


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Российский фрегат "Адмирал Эссен" вошёл в Средиземное море
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