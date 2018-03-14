В Москве возбуждено уголовное дело дачи взятки сотруднику Почты России

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в даче взятке сотруднику почты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 12 марта 31-летний представитель коммерческой организации в помещении ресторана на улице Мясницкой передал главному специалисту филиала ФГУП "Почта России",действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, взятку в размере 20 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за принятие последним товара, не соответствующего техническому заданию государственного контракта. При передаче денег мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе допроса задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

На данный момент в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие проводит комплекс действий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.