Сотрудникам одного из промпредприятий Серова выплатили 3 млн рублей долгов по зарплате

В городе Серове в ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы полностью возмещён ущерб, причинённый 52 работникам на сумму 3 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, на одном из промышленных предприятий города с января 2016 по декабрь 2017 годов образовалась задолженность по заработной плате. По данному факту было заведено уголовное дело.

В результате принятых мер руководитель предприятия-должника полностью погасил задолженность. Расследование данного уголовного дела в настоящее время продолжается.